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Судейство

Сегодня, 02:29

Норвегия — Англия: Тюрпен ошибся, назначив пенальти. Судье помог ВАР Бризар

Александр Бобров
Шеф-редактор
Клеман Тюрпен.
Фото Reuters

На 102-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Норвегия — Англия судья Клеман Тюрпен после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что игрок атакующей команды сам поставил свою ногу перед защитником, и никакого нарушения правил не было. В результате пенальти, ошибочно назначенный на 99-й минуте в пользу англичан, был правильно отменен.

В том эпизоде Джед Спенс, не пытаясь сыграть в мяч, сунул правую ногу «под» Оскара Бобба, чтобы заработать пенальти. Тюрпен находился в хорошей позиции, но первоначально принял неверное решение. Его помогли исправить видеоассистенты Жером Бризар, Армандо Вильярреал и Карлос дель Серро Гранде.

Англия ведет в матче против Норвегии со счетом 2:1. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Победитель встретится в полуфинале ЧМ-2026 с победителем матча Аргентина — Швейцария.

Норвегия&nbsp;&mdash; Англия: онлайн-трансляция.Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ
Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 00:05. Hard Rock Stadium (Майами)
Норвегия
1:2
Англия

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