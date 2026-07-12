Норвегия — Англия: Тюрпен отменил пенальти в ворота норвежцев в дополнительное время

Главный судья матча 1/4 финала ЧМ-2026 Норвегия — Англия Клеман Тюрпен отменил пенальти в ворота норвежцев, назначенный на 99-й минуте встречи.

Изначально француз зафиксировал фол со стороны полузащитника норвежцев Оскара Бобба на защитнике англичан Джеде Спенсе в штрафной скандинавов. После вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода арбитр объявил, что Спенс выставил свою ногу вперед ноги Бобба перед столкновением и отменил пенальти, заявив, что норвежец не нарушал правила.

Англия ведет в матче против Норвегии со счетом 2:1. «СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Победитель встретится в полуфинале ЧМ-2026 с победителем матча Аргентина — Швейцария.