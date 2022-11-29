Месси не пустит в плей-офф Польшу, Сербия — Швейцарию. Прогноз на третий тур ЧМ

Новый этап конкурса прогнозов вместе с БЕТСИТИ.

Заканчивается первый этап масштабного конкурса прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре от «СЭ» и БЕТСИТИ. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть будет у каждого!

Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет в первом туре участники получали 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом во втором туре число очков умножалось на 2 (10-6-2), а в третьем — и вовсе на 3 (15-9-3). А перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш — поэтому еще не поздно начать играть.

Вместе с вами в угадайке принимают участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ. Сегодня мы представляем ключевые встречи третьего тура. И вот такие прогнозы сделал заместитель главного редактора Вячеслав Короткин.

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

Уэльс — Англия

Короткин: — Не сомневаюсь в уверенной победе англичан. Самая дорогостоящая сборная ЧМ-2022 банально намного выше классом своих географических соседей. К тому же «Три льва» пока не решили задачу по выходу в 1/8 финала, хотя и близки к ней.

Да, после феерического разгрома Ирана в первом туре со счетом 6:2 против США команда Гарета Саутгейта действовала прагматично и совсем не ярко. Но валлийцы выглядят совсем удручающе — блеск Бэйла померк, основной вратарь Хеннесси схватил удаление во втором туре, форвард Мур, похоже, оставил весь запал во встрече с американцами... Так что ожесточенного сопротивления фавориту оказать просто некому.

Прогноз: победа Англии за 1.47, точный счет 0:2 за 6.00

Польша — Аргентина

Короткин: — Несмотря на победу над Саудовской Аравией, категорически не верю в Польшу. Кондовая, не слишком организованная команда, где все держится на редких вспышках лидеров. Такой в плей-офф делать нечего.

Аргентина, как ни странно, пока похожа на соперника в плане недостатка коллективных действий и озарений Месси с партнерами. Но общий уровень футболистов у «Альбиселесте» несравнимо выше, к тому же они не уступят европейцам в мотивации — им тоже очень надо. В такой сшибке все в пользу южноамериканцев решит один удачный момент.

Прогноз: победа Аргентины за 1.50, точный счет 0:1 за 5.30

Хорватия — Бельгия

Короткин: — Кевин де Брейне прав — его Бельгия слишком стара для больших свершений, пик пройдет на ЧМ-2018 в России. Не вижу у «Красных дьяволов» особых козырей против действующих пока вице-чемпионов мира.

Хорваты тоже не молоды, но класс и желание побеждать у Модрича и Ко по-прежнему на уровне. А в смысле настроя и готовности биться за честь флага это одна из самых патриотически настроенных наций на планете. Так что «Шашечные» выйдут на поле «умирать», а бельгийцы, как показала их игра с Марокко, к этому уже не готовы.

Прогноз: победа Хорватии за 2.80, точный счет 1:0 за 8.20

Сербия — Швейцария

Короткин: — После поражения от Бразилии и драматичной ничьей с Камеруном братьям-славянам отступать некуда. Только победа выведет команду Драгана Стойковича в плей-офф. По своему потенциалу она этого полностью заслуживает, но турнирная ситуация складывается так, что его нужно на заказ реализовать в матче с одним из самых принципиальных соперников.

Почему принципиальных? В Сербии никто не забыл жестов с албанским орлом в исполнении Джаки и Шакири в ходе встречи с балканцами на ЧМ-2018. Скандал тогда получился громким, но сейчас тот случай станет дополнительной мотивацией для сборной братской страны.

Прогноз: победа Сербии за 2.50, точный счет 2:0 за 11.0

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022