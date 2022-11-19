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Кто победит в матче открытия ЧМ-2022? Угадывай счет игры Катар — Эквадор и участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей

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Мяч чемпионата мира-2022 в Катаре.
Фото Reuters

«СЭ» и БЕТСИТИ запустили масштабный конкурс прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть будет у каждого!

Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет ты получишь 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом после каждого нового тура группового этапа число получаемых очков будет умножаться. Перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш.

Конкурс уже стартовал, еще есть время поставить на матч открытия турнира Катар — Эквадор. Кто победит — команда-загадка из Азии или сборная из Южной Америки? Узнаем уже завтра.

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

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