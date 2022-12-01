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Сегодня, 01:00

Пройдет ли Месси в четвертьфинал? Стартовал второй этап конкурса прогнозов ЧМ-2022

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Лионель Месси.
Фото Reuters

Завершается первый этап конкурса прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре от «СЭ» и БЕТСИТИ. До его окончания осталось два дня, текущий рейтинг участников можно посмотреть здесь. Мы подведем итоги и определим победителей, которые получат призы.

А вместе с определением пар 1/8 финала начался второй этап конкурса, в котором каждый участник вне зависимости от времени регистрации будет стартовать с нулем очков. Так что если вы еще не начали играть, самое время это сделать. Общий призовой фонд турнира составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть есть у каждого!

Условия просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет в 1/8 финала участники получат 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. В 1/4 финала число очков умножается на 2 (10-6-2), в 1/2 финала — на 3 (15-9-3), в матчах за медали — на 4 (20-12-4).

Уже известны четыре пары плей-офф: Нидерланды — США, Англия — Сенегал, Аргентина — Австралия, Франция — Польша. Поставить на результаты этих матчей можно уже сейчас.

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу 2022
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