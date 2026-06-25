Варгас забил самый быстрый гол во втором тайме на чемпионатах мира за последние 16 лет

Нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас забил гол в ворота сборной Канады в начале второго тайма матча третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, 27-летний форвард затратил всего 39 секунд, чтобы забить самый быстрый гол во втором тайме на чемпионатах мира за последние 16 лет.

У Варгаса на ЧМ-2026 два гола и одна результативная передача.