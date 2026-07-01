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Сегодня, 21:19

Англия впервые с 1966 года пропустила первой и выиграла матч на ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл нападающий конголезцев Брайан Сипенга. На 75-й минуте англичане отыгрались благодаря голу Харри Кейна, а спустя 11 минут 32-летний форвард оформил дубль и принес Англии победу.

Англичане впервые за 60 лет сумели выиграть матч чемпионата мира, в котором пропустили первыми. В последний раз это произошло в финале ЧМ-1966. Тогда Англия первой пропустила от Германии, но одержала итоговую победу — 2:0.

Англия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с Мексикой.

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