Кейн признан лучшим игроком матча Англии с ДР Конго на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лучшим игроком матча против ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026, сообщается на сайте ФИФА.

32-летний форвард оформил дубль, забив на 75-й и 86-й минутах, и принес своей команде волевую победу.

Кейн с 5 голами догнал Эрлинга Холанна (Норвегия) в гонке бомбардиров ЧМ-2026. Теперь англичанина опережают только Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция) — на их счету по 6 забитых мячей.

Англия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с Мексикой.