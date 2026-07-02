Бельгия за четыре минуты дважды забила в матче с Сенегалом и перевела игру в дополнительное время

Сборные Бельгии и Сенегала не сумели определить победителя в основное время матча 1/16 финала ЧМ-2026 — 2:2. Далее команды сыграют дополнительное время.

Счет на 25-й минуте открыл Хабиб Диарра. На 51-й минуте преимущество африканской сборной удвоил Исмаила Сарр.

На 86-й минуте отставание бельгийцев сократил Ромелу Лукаку. Спустя три минуты Юри Тилеманс сравнял счет и спас Бельгию от поражения в основное время.

Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Победитель матча сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина в 1/8 финала.