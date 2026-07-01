Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Испании и Австрии пройдет в четверг, 2 июля. Игру примет стадион «Соу-Фай» в Инглвуде (США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

02 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Испания — Австрия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Испания вышла в плей-офф с первого места в группе H, набрав 7 очков. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), разгромила Саудовскую Аравию (4:0), а в заключительном туре обыграла Уругвай — 1:0.

Австрия заняла второе место в группе J. Команда Ральфа Рангника победила Иорданию (3:1), уступила Аргентине (0:2), а в последнем туре сыграла вничью с Алжиром — 3:3.

Победитель матча Испания — Австрия в 1/8 финала сыграет с победителем пары Португалия — Хорватия.