Тренер ДР Конго Десабр — о поражении от Англии: «Мы разочарованы, потому что верили, что способны победить»

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр подвел итоги матча против Англии (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

— Мы разочарованы, потому что действительно верили, что способны победить. Команда провела хороший матч. Однако в концовке мы позволили сопернику создать два момента, и один из лучших футболистов мира забил нам два мяча. Очень жаль.

Нужно поздравить игроков с тем, как они выступили. Они получили огромный опыт, сыграв против команды такого уровня. Именно так и развивается футбол в ДР Конго. Возможно, нам немного не хватило опыта, но такова природа футбола.

Мы учимся, продолжаем прогрессировать и будем спокойно двигаться вперед, — приводит слова Десабра пресс-служба ФИФА.

Англия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Там англичане сыграют с Мексикой, которая в 1/16 финала выбила Эквадор (2:0).