Бельгия — Сенегал: стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Бельгии и Сенегала в 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Бельгия: Куртуа, Де Кейпер, Теате, Мехеле, Кастань, Тилеманс, Ванакен, Доку, Де Брейне, Троссар, Де Кетеларе.

Сенегал: Диав, Якобс, Ниакате, Сисс, Диатта, П.Гуйе, И.Гуйе, Диарра, Мане, Ндиайе, Сарр.

Победитель матча сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина в 1/8 финала.