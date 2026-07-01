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Бельгия — Сенегал: видеотрансляция матча 1/16 финала ЧМ по футболу

Бельгия и Сенегал сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Натан Нгой.
Фото Global Look Press

Сборные Бельгии и Сенегала встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Игра пройдет в среду, 1 июля, на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
Сенегал

Прямой эфир матча Бельгия — Сенегал покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Онлайн-видеотрансляция начнется в 22.00 мск.

Бельгия вышла в плей-офф с первого места в группе G, набрав 5 очков. Команда сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а затем разгромила Новую Зеландию — 5:1. Сенегал занял третье место в группе I: уступил Франции (1:3) и Норвегии (2:3), после чего обыграл Ирак — 5:0.

Победитель матча Бельгия — Сенегал в 1/8 финала сыграет с победителем пары США — Босния и Герцеговина.

Отслеживать ключевые события игры Бельгия — Сенегал можно в матч-центре нашего сайта.

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