Тухель о победе Англии над ДР Конго: «Мы не теряли веры после худшего старта из возможных»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча против ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Мы не теряли веры. У нас был худший старт из всех возможных, первый удар — первый пропущенный гол. Потом стало еще сложнее. После первой водной паузы мы вернулись в игру. Думаю, мы должны были получить право на пенальти. Вышли запасные, они внесли свой вклад, и мы сумели победить. Заслуженно, но нам пришлось много поработать.

Мы должны сохранять такой настрой: если становится тяжело, значит так, но мы не должны терять терпения и веры. Их вратарь был невероятен.

Кейн? Он становится только лучше», — приводит слова Тухеля BBC.

Англия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Там англичане сыграют с Мексикой, которая в 1/16 финала выбила Эквадор (2:0).