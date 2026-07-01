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Сегодня, 22:11

Кейн о победе Англии над ДР Конго: «В таких матчах кому-то нужно стать героем. Сегодня им оказался я»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча против ДР Конго (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

32-летний форвард оформил дубль и принес своей команде волевую победу. Его признали лучшим игроком встречи.

— Честно говоря, это потрясающее чувство. Какой сумасшедший матч! Нам противостояла очень сильная команда, но после первого перерыва мы стали играть гораздо лучше. Их вратарь совершил несколько просто невероятных сейвов.

Всю неделю мы говорили о том, что в таких матчах кому-то нужно стать героем. И сегодня этим человеком оказался я.

Мы всю неделю повторяли, что должны оставаться самими собой. Конечно, нам еще есть над чем работать, но на этой стадии турнира главное — проходить дальше. Сейчас начинается тот этап чемпионата, когда победы приходится буквально выгрызать, и сегодня именно это мы и сделали.

Мы ничем не отличаемся от остальных сборных. Мы вышли в следующий раунд, поэтому теперь нужно порадоваться этому. Я хочу, чтобы вся команда разделила эти эмоции с нашими болельщиками, а затем мы снова сосредоточимся на работе. Через четыре дня нас ждет следующий матч.

После игры с Хорватией мы говорили о том, насколько важно, чтобы футболисты, выходящие на замену, влияли на игру. Сегодня вы снова это увидели. На протяжении всех 90 минут с нами очень трудно справиться. Я рад за каждого, кто причастен к этой победе, и надеюсь, что мы продолжим в том же духе — приводит слова Кейна BBC.

Англия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Там англичане сыграют с Мексикой, которая в 1/16 финала выбила Эквадор (2:0).

Харри Кейн и&nbsp;Джуд Беллингем.Сборная ДР Конго и вратарь Мпаси — настоящие герои ЧМ. Но поздний дубль Кейна отменил подвиг африканцев

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