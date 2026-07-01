США и Босния и Герцеговина встретятся в 1/16 финала чемпионата мира в ночь на четверг, 1 июля.

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на предстоящий матч.

«Сборная США сыграет против сборной Боснии. Боснийцы — большие молодцы. В группе, где был Катар, надо было выходить с третьего места, и Босния с этой задачей справилась. Мне кажется, тот футбол, который есть у Боснии, не совсем удобен для США. Но он и не совсем удобен для самой Боснии: все-таки 4 матча подряд сыграть на одном и том же уровне боснийцам будет очень-очень сложно.

Американцы выжигают себя в первом тайме, это было видно на групповой стадии, где они лихо бежали вперед и создавали моменты, забивали мячи подавали угловые, стандарты. Все у американцев было в первом тайме, а во вторых таймах уже команда смотрелась более сдержанно. И я на этом хотел бы сделать акцент, говоря про прогноз на эту встречу. Раз США так агрессивно начинает, а Босния точно в открытый бой с американцами ввязываться не соберется, поэтому должно быть немало хозяйских угловых. США много атакуют флангами, много подключаются защитники. Не знаю, забьют в первом тайме или нет, но давление на мощную оборону сборной Боснии наверняка будет.

Мой прогноз — победа США по угловым в первом тайме с преимуществом минимум в два удара», — сказал Генич «РБ Спорт».

Букмекеры считают американцев фаворитами: коэффициент на их выход в 1/8 финала составляет 1.18, на выход Боснии и Герцеговины — 5.00.