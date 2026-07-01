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Португалия — Хорватия: дата и время, во сколько начало матча 1/16 финала

Португалия и Хорватия сыграют в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Португалии.
Фото Getty Images

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Португалии и Хорватии пройдет в ночь на пятницу, 3 июля. Игру примет стадион «Бимо Филд» в Торонто (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
Хорватия

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 01.40 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Португалия вышла в плей-офф со второго места в группе K, набрав 5 очков. Команда Роберто Мартинеса сыграла вничью с ДР Конго (1:1), разгромила Узбекистан (5:0), а в заключительном туре поделила очки с Колумбией — 0:0.

Хорватия заняла второе место в группе L, набрав 6 очков. Команда Златко Далича уступила Англии (2:4), затем обыграла Панаму и Гану.

Победитель матча Португалия — Хорватия в 1/8 финала сыграет с победителем пары Испания — Австрия.

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