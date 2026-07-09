Черчесов: «У Англии есть все, чтобы дойти до финала чемпионата мира-2026»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» поделился ожиданиями от заключительных матчей чемпионата мира-2026.

«На турнире остались сильнейшие восемь команд. Непросто будет соперникам сборной Испании, их тики-така на высоком уровне. Но я не знаю, как эта тактика сработает с Францией. Особенно, когда у нее столько быстрых игроков... Смотрел игру Испания — Австрия, где австрийцы перехватывали мяч, быстро выходили из обороны, но дальше — не хватало исполнительского мастерства. У них не было в составе Мбаппе, Дембеле, Дуэ и Олисе. А у Франции есть и скорость, и классные мастера. И как Испании с этим справиться?» — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов также заявил, что Англия может пробиться в финал турнира.

«Стоит отметить и Англию, которая обыграла еще одних хозяев турнира. Против Мексики, на «Ацтеке», вдесятером... Был там, знаю, как это непросто. Но шел дождь — может, это пошло на пользу британцам. У Англии есть все, чтобы дойти до финала», — добавил Черчесов.