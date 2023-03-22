Скалони — об увеличении числа участников ЧМ: «Футбол всегда остается прежним»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал увеличение числа участников чемпионата мира.

«В принципе для Южной Америки будет мест больше. Но даже если будут такие изменения, футбол всегда остается прежним. Нам предстоит по-прежнему очень сложная квалификация, но мы готовы к соперничеству», — цитирует TyC Sports Скалони.

10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, в 2026 году будет первый чемпионат мира, проведенный по новому регламенту.