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Скалони — об увеличении числа участников ЧМ: «Футбол всегда остается прежним»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал увеличение числа участников чемпионата мира.

«В принципе для Южной Америки будет мест больше. Но даже если будут такие изменения, футбол всегда остается прежним. Нам предстоит по-прежнему очень сложная квалификация, но мы готовы к соперничеству», — цитирует TyC Sports Скалони.

10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников до 48. Таким образом, в 2026 году будет первый чемпионат мира, проведенный по новому регламенту.

Кубок чемпионата мира по&nbsp;футболу. ФИФА утвердила революционную формулу ЧМ-2026. 48 команд, 12 групп, 104 матча
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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