Уаби: «Перед голом Мбаппе была игра рукой»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби после поражения от Франции (0:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 пожаловался на игру рукой незадолго до победного гола Килиана Мбаппе.

«Некоторые игроки остановились, потому что была игра рукой. И игра рукой действительно была! Должен ли был судья ее фиксировать или нет — я не знаю, не могу сказать, но затем Килиан Мбаппе в одиночку создал момент и забил гол.

Мы должны продолжать верить в себя. Не собираемся останавливаться на этом четвертьфинале. Нужно продолжать работать с молодежью и сделать так, чтобы при травмах игроков у нас был более широкий выбор футболистов», — сказал Уаби в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.