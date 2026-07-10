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Сегодня, 02:55

«Ренн» подписал защитника сборной США Рейнольдса

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ренн» на официальном сайте объявил о переходе из «Вестерло» защитника Брайана Рейнольдса. 25-летний игрок сборной США подписал контракт с французским клубом до 2030 года.

«Мне рассказали, что «Ренн» — большой клуб чемпионата Франции. Это новый шаг в моей карьере, и я надеялся, что сделка будет завершена как можно быстрее. Очень хотел оказаться здесь. Такой вызов, тем более с участием в Лиге Европы, невозможно не принять. Потрясающе играть за клуб такого уровня, который выходит на каждый матч только с одной целью — победить и набрать три очка», — отметил новичок в первом интервью.

В сезоне-2025/26 Рейнольдс сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 8 желтых карточек.

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