Дешам — об игре Заира-Эмери: «Стараюсь, чтобы каждый в сборной Франции чувствовал себя частью команды»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 оценил игру полузащитника Уоррена Заира-Эмери.

«Он провел очень-очень хороший отрезок, хотя до этого вообще не играл на турнире. Все должны быть готовы выйти на поле в любой момент. Я не могу сделать счастливыми всех, но стараюсь, чтобы каждый чувствовал себя частью команды. И те, кто не играет, тоже важны для нашей общей группы», — сказал Дешам в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.