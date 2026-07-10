Дембеле стал третьим французом с пятью голами на одном чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле забил гол в ворота сборной Марокко в матче четвертьфинала чемпионата мира-2026 (2:0).

Как сообщает Международная федерация футбола, 29-летний Дембеле стал всего третьим французским игроком, забившим пять голов на одном чемпионате мира, вслед за Килианом Мбаппе и Жюстом Фонтеном.

На ЧМ-2026 Дембеле забил три гола в ворота сборной Норвегии и по голу в ворота сборных Ирака и Марокко.