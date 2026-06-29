Сборные Нидерландов и Марокко встретятся в 1/8 финала чемпионата мира

Нидерланды и Марокко встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на вторник, 30 июня.

Тренер Сергей Игнашевич проанализировал игру комманд.

«Голландцы, как всегда при Кумане, стараются доминировать и атаковать большими силами.

Крайние защитники играют в высоких позициях, и часто именно их подключения вносят решающий вклад в голевые моменты.

Но это преимущество на чужой половине поля оборачивается проблемами в быстрых ответных атаках соперника. Два центральных защитника и опорник имели большие проблемы на групповом этапе не только с шустрыми японцами, но и с прямолинейными шведами и тунисцами.

Марокканцы на этом турнире предстали зрелой организованный командой с четкой структурой в обороне и умением эффективно вылетать в контратаки. В этих стремительных выпадах выделяются центральный нападающий Сайбари и двужильный Хакими.

При этом защита сборной Марокко не выглядит надежной в позиционной обороне. Проблемы возникают из-за невысокого индивидуального уровня защитников и регулярного отсутствия Хакими на своем месте.

Обе сборные испытывают проблемы в обороне, а в атаке могут надавить на болевые точки соперника, что предполагает большое количество голевых моментов у обеих сторон.

Прогнозы: в матче будет забито более двух голов, обе команды забьют, Гакпо забьет или отдаст голевую передачу», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Букмекеры считают фаворитами Нидерланды: коэффициент на их выход в 1/8 финала составляет 1.63, на проход Марокко — 2.30.

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