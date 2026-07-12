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Сегодня, 03:40

Аргентина — Швейцария: началась трансляция матча 1/4 ЧМ по футболу

Аргентина и Швейцария сыграют в четвертьфинале чемпионата мира.
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Аргентины.
Фото Getty Images

Сборные Аргентины и Швейцарии встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 12 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
Швейцария

Аргентина в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде — 3:2, а в 1/8 финала прошла Египет — 3:2. Швейцария на стадии 1/16 финала победила Алжир — 2:0, а затем обыграла Колумбию: основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, в серии пенальти швейцарцы выиграли — 4:3.

Победитель матча Аргентина — Швейцария в полуфинале сыграет с победителем пары Норвегия — Англия.

Трансляция матча Аргентина — Швейцария будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 03.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Аргентины по футболу
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