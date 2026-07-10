ЧМ-2026: видеоарбитры будут работать на стадионах, а не в ВАР-центре

По неофициальной информации, внесены изменения в работу арбитров на чемпионате мира-2026. В оставшихся матчах турнира, начиная с четвертьфинала, видеоассистенты будут работать не в ВАР-центре, который находится в Далласе. Теперь они станут приезжать на стадионы, где проходят игры, и следить за ними из оборудованных на этих аренах ВАР-комнат.

Так происходило уже в первом матче четвертьфинала между Францией и Марокко (2:0), на который отправили расширенную бригаду видеоарбитров. В нее вошли ВАР Эрнан Мастрангело, АВАР1 Леодан Гонсалес и АВАР2 Татьяна Гусман, к которым добавились резервный ВАР Абдулла Аль-Шехри и резервный АВАР Мохаммед Обаид Хадим.

Главная причина таких кардинальных перемен — желание перестраховаться на случай технических неполадок и потери связи с ВАР-центром в Далласе. Можно только предполагать, что какие-то сложности уже возникали в ходе предыдущих матчей.