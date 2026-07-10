Рабьо: «Франции особо нечего было бояться в матче против этой сборной Марокко»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо после победы над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2026 оценил уровень соперника.

«В итоге нам особо нечего было бояться в матче против этой сборной Марокко. Именно так мы это ощущали. Я разговаривал с марокканскими игроками, и они сами говорили, что три с половиной года назад (на ЧМ-2022) были сильнее», — сказал Рабьо в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.