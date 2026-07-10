Испания — Бельгия: рука Нгоя в нормальном положении, пенальти правильно не назначен

На 13-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Испания — Бельгия судья Майкл Оливер правильно оценил случившееся в штрафной площади бельгийцев и не наказал их пенальти.

В том эпизоде испанский полузащитник Алекс Баэна пробил по воротам — мяч попал в левую руку Натану Нгою. Рука находилась в естественном положении, располагалась вдоль тела, потому оснований для назначения 11-метрового удара не возникло.

Видеоассистенты очень быстро провели проверку и, естественно, в таких обстоятельствах не нашли повода для вмешательства.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Бельгия.