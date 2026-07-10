Куртуа вышел на чистое второе место по числу матчей на ЧМ среди вратарей

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел в стартовом составе в матче со сборной Испании в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Для голкипера «Реала» эта игра стала 21-й на чемпионатах мира. Он обошел француза Уго Льориса (20 игр) и поднялся на чистое второе место по этому показателю среди вратарей.

Рекордсменом является немец Мануэль Нойер, который провел 23 матча на чемпионатах мира.

Бельгия в случае победы над Испанией сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026.