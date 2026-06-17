Узбекистан и Колумбия сыграют на чемпионате мира

Сборные Узбекистана и Колумбии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 18 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио Ацтека» в Мехико (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.

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Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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За основными событиями и результатом игры Узбекистан — Колумбия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.

18 июня, 05:00. Estadio Azteca (Мехико)

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