Диниз назвал мечтой тренировать сборную Бразилии

Новый главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз прокомментировал свое назначение. Он также продолжит свою работу с «Флуминенсе», который тренирует с 2022 года.

«Мечта для всех, честь и огромная гордость — иметь возможность служить национальной сборной. Это призыв, а уж тем более то, как это произошло. Это совместные усилия конфедерации футбола и «Флуминенсе», и я убежден, что у нас есть все, чтобы двигаться вперед и заставить все работать как надо», — цитирует AS Диниза.

С бразильским специалистом заключен однолетний контракт, которые вступает в силу с сентябрьских матчей отборочного турнира ЧМ-2026.