Чехия обыграла Фарерские острова благодаря дублю Шика

Сборная Чехии дома обыграла Фарерские острова в матче 1-го тура европейского отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:1.

У хозяев оба гола забил Патрик Шик. Единственный мяч гостей на счету Гуннара Ватнхамара.

Сборная Чехии занимает второе место в группе L отборочного турнира ЧМ-2026 с 3 очками. Фарерские острова, еще не набравшие ни одного очка, идут на четвертой строчке.

В следующем туре Чехия сыграет в гостях против Гибралтара, а Фарерские острова встретятся на выезде с Черногорией.