Олич и Плетикоса назвали "Лужники" лучшим стадионом России

На пресс-конференции, посвященной выходу на русском языке книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича "Россия нашей мечты" его ассистент Ивица Олич и экс-голкипер Стипе Плетикоса поделились мнением о стадионах чемпионата мира. Олич в бытность футболистом играл за ЦСКА, а Плетикоса защищал цвета "Спартака" и "Ростова".

– Лучший стадион ЧМ-2018? Лужники" для меня номер один. Там я прожил самые яркие моменты в карьере. Но я также посетил и стадион "Спартака", арену "Ростова", везде было приятно находиться, – сказал Плетикоса.

– "Лужники" – это российский храм футбола, как "Уэмбли", – добавил Олич. (Юлия Яковлева)