От мойщика тарелок до одного из самых дорогих футболистов. Биография Вирджила ван Дейка

«СЭ» рассказывает непростую историю жизни голландского футболиста.

Голландский футболист имеет сложную историю жизни, ведь с самого раннего детства ему выпало пройти немало испытаний. Однако сейчас ван Дейк — капитан сборной Нидерландов и самый высокооплачиваемый защитник в мире. Секрет его успеха прост — любовь к футболу.

Ван Дейк родился 8 июля 1991 года в маленьком голландском городке Бреда, населением чуть более 170 тысяч жителей. Его рост — 193 сантиметра, а вес — 90 килограммов. Сейчас его зарплата составляет 57 миллионов фунтов, но так было не всегда.

Вирджил ван Дейк. Фото Global Look Press

Детские годы и юность

Футболист родился в семье установщика телеоборудования Рона и офицера военной полиции Эллен Фо Сью. У ван Дейка также есть младший брат Джордан и сестра Дженнифер. Когда мальчику было 12 лет, отец ушел из семьи. Это событие подкосило семью. Брат и сестра до сих пор не носят фамилию отца, а вот Вирджил сохранил.

Сперва он продолжал общение с папой, но после прервал и не возобновлял больше.

В юности защитник подрабатывал в местном кафе мойщиком тарелок, за час зарабатывал около трех евро. Чтобы посещать тренировки по футболу, на помощь приходил отец, который отвозил его, чтобы успеть вовремя.

Вирджил ван Дейк. Фото Global Look Press

Спортивная карьера

Голландец — воспитанник клубов ВДС, «Виллема II». Однако поначалу у него не очень получалось на поле из-за медлительности и маленького телосложения. Как только он возмужал, им стали интересоваться местные команды.

Он заключил контракт с «Гронингеном» в 2011 году, спустя два сезона покинул команду из-за проблем со здоровьем. Футболист жаловался на боли в животе, у него обнаружили перитонит, воспаление аппендицита и почечную недостаточность.

Из-за несвоевременной помощи (врачи лечили только таблетками) пришлось делать операцию.

После восстановления ван Дейк стал играть в «Селтике» из Шотландии, где его и заметил главный тренер сборной Голландии Гус Хиддинк. Чтобы попасть на сборы, ему даже пришлось организовать досрочные роды жены, так как он не хотел пропустить рождение дочери. Такой поступок негативно восприняли болельщики национальной команды, и в воспитательных целях Хиддинк отозвал приглашение в сборную.

Свою карьеру в АПЛ он начал в «Саутгемптоне». А спустя два сезона оказался в «Ливерпуле», где и стал звездой. В 2018 году он стал самым дорогим игроком в истории клуба: руководство заплатило за голландца около 85 миллионов долларов. Сам футболист зарабатывает 57 миллионов фунтов, то есть в неделю по 220 тысяч фунтов.

В 2015-м все-таки дебютировал за национальную команду. Правда, тренировал ее уже Дэнни Блинде.

Евро-2016 стало неудачным для Вирджила, в первом же матче его заменили на 64-й минуте. Но уже с 2019-го он является бессменным капитаном сборной Голландии. И на чемпионате мира в Катаре он им и останется.

Достижения

Игрок сезона в «Селтике» — 2014

Игрок сезона в «Саутгемптоне» — 2016

Игрок месяца АПЛ — 2018

Игрок года по версии футболистов ПФА — 2019

Игрок сезона АПЛ — 2019

Игрок сезона в «Ливерпуле» — 2019

Вирджил ван Дейк с супругой. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Личная жизнь

Нидерландский футболист познакомился со своей будущей женой Рики Нойтгераг еще в школе. Сейчас пара воспитывает дочь Нилу.