Неймар сравнялся с Зико и Ромарио. Паредес забил в стиле Месси, но Аргентина упустила победу

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Бразильские рекорды

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка

Парагвай — Бразилия — 0:2 (0:1)

Голы: Неймар, 4 (0:1). Лукас Пакета, 90+3 (0:2).

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Рохас (Эспинола, 61), Арсамендия, Альдерете, Альмирон, Кардосо Лусена (Барейро, 80), Хименес (Авалос, 61), Вильясанти (О.Ромеро, 73), Ан.Ромеро (Самудио, 80).

Бразилия: Эдерсон, Данилу, Алекс Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Каземиру, Фред (Лукас Пакета, 46), Неймар, Роберту Фирмину (Дуглас Луис, 73), Габриэл Жезус (Габриэл Барбоза, 82), Ришарлисон (Эвертон, 82).

Предупреждения: Гомес, 21. Фред, 43. Габриэл Жезус, 76. Барейро, 87. Алонсо, 88. Альдерете, 88.

Судья: Лоустау (Аргентина).

9 июня. Асунсьон. Стадион «Дефенсорес дель Чако».

Бразильцы обещали сделать заявление относительно Кубка Америки после этого матча, но еще накануне ряд авторитетных источников сообщал: игроки обозначат свое негативное отношение к турниру в условиях пандемии, но откажутся от идеи бойкота. Правда, в этой бесконечной мыльной опере на первый план теперь вышел Верховный суд, который в четверг в экстренном порядке должен вынести решение о проведении турнира и в течении суток рассмотреть иск двух партий, которые требуют отмены соревнований. Но это будет потом, а пока — в канун 107-го дня рождения бразильской конфедерации футбола — обстановку существенно разрядило отстранение скандального главы CBF Рожериу Кабоклу.

Временно сменивший его 82-летний старейшина организации Антониу Карлос Нуньес сразу дал понять, что в ситуации, когда команда побеждает, нет смысла разговаривать о смене главного тренера. Это вице-президент страны может критиковать Тите, зато наставника обожают футболисты, и на его стороне ключевые спонсоры. Такой позитив был важен перед встречей с одной их сенсаций отборочного турнира — Парагваем.

?GOOOOOL DE BRASIL! ?? Neymar abri? el marcador en Asunci?n. La visita se impone en el amanecer del partido. ? ?



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Под началом аргентинского специалиста Эдуардо Бериццо красно-белые прошли без поражений пять стартовых туров. Хотя не все было однозначно, ведь парагвайцы обыграли только Венесуэлу, а гостевые ничьи с Аргентиной и Уругваем уравновешивали домашние мирные исходы против аутсайдеров — перуанцев и боливийцев. В итоге Бразилия оказалась для Парагвая слишком сильным оппонентом, и едва ли не в первой же толковой атаке счет открыл Неймар.

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Так по числу голов в отборочных турнирах он оставил за спиной Кака, Луиса Фабиану, Роналдо и Тостао. Теперь с 11 точными ударами футболист «ПСЖ» делит лидерство в рейтинге лучших бразильских снайперов с двумя другими легендами — Зико и Ромарио. В целом же можно констатировать, что свою шестую победу Бразилия одержали на классе и, не прилагая сверхусилий. При этом Тите вошел в историю КОНМЕБОЛ, как тренер с самой длинной беспроигрышной серией в отборочных турнирах. Сейчас она достигла 18 матчей (+16=2), в четырнадцати из которых ворота остались на замке.

Y para liquidar el partido, Paquet? marca el segundo para el 'Scratch'. ?



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Колумбийский характер

Колумбия — Аргентина — 2:2 (0:2)

Голы: Ромеро, 3 (0:1). Паредес, 8 (0:2). Муриэль, 51 — с пенальти (1:2). Борха, 90+4 (2:2).

Колумбия: Оспина, Медина (Морено, 75), Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо, Лерма (Муриэль, 30), Куэльяр (Кардона, 46), Урибе, Сапата (Барриос, 46), Диас (Борха, 46).

Аргентина: Э.Мартинес (Марчесин, 40), Отаменди, Монтиэль, Ромеро (Пеццела, 65), Паредес, де Пауль, Акунья, Ло Сельсо (Паласиос, 54), Месси, Л.Х.Мартинес, Гонсалес (Фойт, 65).

Предупреждения: Мина, 34. Сапата, 45+3. Ромеро, 45+9. Медина, 47. Отаменди, 49. Тесильо, 57. Паредес, 62. Пеццела, 79. Борха, 90+1.

Судья: Тобар (Чили).

9 июня. Барранкилья. Стадион «Метрополитано Роберто Мелендес».

У Рейнальдо Руэды не слишком получилось в сборной Чили, однако, вернувшись на родину, опытный специалист вдохнул жизнь в колумбийскую команду. Серию неудач она прервала разгромом перуанцев даже в отсутствие Хамеса Родригеса, который рассчитывал набрать форму после травмы, и сильно обиделся, когда Руэда исключил его даже из заявки на стартующий 13 июня Кубок Америки.

?Y a los 2 minutos se abri? el marcador! Cristian Romero marca para la 'albiceleste', estren?ndose as? con el gol con su selecci?n. ?



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M?ralo por Movistar Play ? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/4WgEcerw5t — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 8, 2021

Невероятная по драматизму встреча с Аргентиной показала — Колумбия дейстительно вернулась в большую игру. Хотя поначалу возникло ощущение, что получившие уникальную в текущей ситуации возможность сыграть со зрителями хозяева были слишком эмоциональны на фоне прагматичного и мастеровитого соперника. Зато подопечным Лионеля Скалони удался самый результативный за десять лет дебют в отборочных турнирах, а два гола на чужих полях к 8-й минуте в южноамериканской квалификации прежде никто не забивал.

?Nuevamente gol 'albiceleste'! Leandro Paredes marca el segundo para los argentinos y sorprenden a m?s de uno en Colombia.?



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M?ralo por Movistar Play ? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/1u5gpakJZa — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 8, 2021

Сначала «стандарт» Де Пауля замкнул признанный недавно лучшим защитником чемпионата Италии Ромеро, для которого это был лишь второй матч за национальную сборную. Потом соло в штрафной исполнил Паредес, и после его номера в сети хватало шуток на тему «какой Лео круче»? Бывший зенитовец или Месси, чей классный штрафной не менее эффектно парировал Оспина. Но без ложки дегтя в удачном для себя первом тайме Аргентина не обошлась, потеряв травмировавшегося голкипера Эмилиано Мартинеса.

?Tapad?n de Ospina! El portero colombiano evit? que Argentina ampl?e m?s el marcador con esta gran reacci?n.??



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M?ralo por Movistar Play ? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/fQ7tz5MEUy — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 9, 2021

Как потом выяснилось, ничего страшного с вратарем не произошло, Однако его замена положила начало проблемам альбиселесте, которых после перерыва подвели реализация моментов и ошибки защитников. Отаменди стал виновником пенальти, а Фойт на четвертой добавленной минуте при подаче отлично сыгравшего Куадрадо в воздушной дуэли оказался слабее Борхи. И это был уникальный случай, ведь Аргентина лишь второй раз в отборах на мировые первенства упустила преимущество в два мяча. Первый подобный случай имел место против чилийцев в 2003 году — еще до начала эпохи Месси, который в текущем цикле забивает исключительно с пенальти.

?GOL SALVADOR PARA COLOMBIA! Miguel Borja anot? de cabeza en el 94' para poner el empate para los 'cafeteros'. ?



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Уругвайская засуха

Венесуэла — Уругвай — 0:0

Венесуэла: Гратероль, Росалес (Маго, 83), А.Гонсалес (Фельтшер, 84), Вильянуэва, Чансельор, Феррареси, Ринкон, Отеро (Кассерес, 75), Морено, Саварино (Селис, 83), Дж.Мартинес (Кадис, 79).

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Д.Гонсалес, Весино (Винья, 45), Торрейра (Горриаран, 89), Вальверде, Суарес, Х.Родригес (Нандес, 45), Торрес (Де ла Крус, 69).

Предупреждения: Морено, 37. Вильянуэва, 42. Ринкон, 63. Касерес, 90+1.

Судья: Андерсон Даронку (Бразилия).

9 июня. Каракас. Стадион «Олимпийский стадион».

Относительно быстрый гол хозяев отменили после подсказки ВАР, так как Мартинес коснулся мяча рукой, что помогло ему поставить в тупик опытных Година и Хименеса. Засчитай арбитр взятие ворот, возможно, игра получилась бы более зрелищной. А так самое интересное соперники приберегли на концовку, и это было время вратарей. Венесуэльцев спас Гратероль, лицом принявший удар Де Ла Круса с нескольких метров, после чего маленькое чудо совершил вытянувший мяч из-под перекладины Муслера. Уругвай, у которого не было серии из трех официальных матчей без голов с 1981 года, не может забить уже 287 минут. Тем не менее, команда Оскара Табареса все же вползла в квартет сборных, которые получат прямые путевки в Катар.

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85' ?? @SeleVinotinto ?? 0-0 ?? @Uruguay



Fant?stica la t?cnica de Nahuel Ferraresi para lanzar este cabezazo, que apenas logra desviar Muslera.



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Эквадор — Перу — 1:2 (0:0)

Голы: Куэва, 62 (0:1). Адвинкула, 88 (0:2). Плата, 90+2 (1:2).

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян, Арреага, Перласа (Нобоа, 46), Мендес (Анх.Пресиадо, 46), Мой.Кайседо, Карабали (Диас, 65), Мена (Мартинес, 65), Эстрада, Х.Кайседо (Плата, 46).

Перу: Гальесе, Рамос, Адвинкула, Абрам, Лопес, Куэва (Л.Иберико, 85), Йотун, Тапия, Пенья (Акино, 73), Каррильо (А.Ариас, 90+1), Лападула (Герреро, 90+1).

Предупреждения: Адвинкула, 21. Лападула, 26. Мой.Кайседо, 27. Домингес, 79. Акино, 90+3.

Судья: Остохич (Уругвай).

Кито. Стадион «Родриго Пас Дельгадо».

Ярко стартовавшие эквадорцы проиграли второй раз подряд. Их словно выбил из колеи назначенный, но после паузы в несколько минут отмененный пенальти в ворота гостей. Интересно, что бить его собирался не вышедший на поле сразу после перерыва полузащитник «Сочи» Нобоа. А первую победу в этом цикле «инкам» принесли две быстрые контратаки с завершающими передачами Лападулы, одну из которых использовал экс-футболист «Краснодара» Куэва.