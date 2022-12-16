Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

16 декабря, 21:15

Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Зои Кристофоли, Ашраф Хакими с мамой, Антонелла Рокуццо.
Софиан Буфаль с мамой.
Фото AFP
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Зои Кристофоли — жена французского защитника Тео Эрнандеса.
Ариадна — девушка защитника сборной Германии Тило Керера.
Невеста бельгийского вратаря Тибо Куртуа Мишель Герциг.
Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг.
1/22
Самые близкие родственники футболистов на чемпионате мира в Катаре.

После исторической победы над Португалией в четвертьфинале чемпионата мира полузащитник сборной Марокко Софиан Буфаль трогательно отпраздновал это событие, станцевав на поле со своей мамой. Родители и жены тепло и эмоционально поддерживают своих родных в Катаре — и на это стоит посмотреть.

Чаще всего во время матчей в объективы камер попадают супруги футболистов и их дети. Многие игроки после победных матчей спешат обнять своих родных и поделиться радостью. Яркие снимки — ниже.

Кто нередко остается за кадром, так это матери и отцы, переживающие за своих сыновей. Но после триумфа Марокко в матче с Португалией радость и танец Софиана Буфаля со своей мамой никак не могли остаться незамеченными. Это было красиво.

Софиан Буфаль. Фото AFP

Даже главный тренер команды Валид Реграги не удержался от того, чтобы подбежать к трибуне и принять поздравления от своих самых близких людей, чем растрогал всех окружающих их болельщиков.

Валид Реграги. Фото AFP

Победа над сборной Бельгии в группе вдохновила еще одного полузащитника сборной Марокко Ашрафа Хакими настолько, что он сразу же побежал к своей маме. После игры футболист выложил эти милые кадры на своих страничках в соцсетях и поблагодарил маму за любовь и помощь. Подобные сцены и снимки сопровождали весь путь Марокко до полуфинала.

Ашраф Хакими принимает поздравления от мамы. Фото AFP
Ашраф Хакими разделил радость победы со своей мамой. Фото AFP

Поддержать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Катар приехало все его большое семейство, так что во время матча объективы фотокамер направлены не только на самого знаменитого игрока, но и на членов его семьи.

Семья Лионеля Месси на трибуне. Фото Reuters
Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо и его мама Селия Мария Куччиттини. Фото AFP

Активно болеют за Лионеля как его супруга Антонелла с тремя сыновьями, так и его родители — мама Селия Мария Куччиттини и папа Хорхе Орасио Месси, которого вы без проблем узнаете на снимках среди его многочисленных родственников.

Папа Лионеля Месси Хорхе Орасио. Фото AFP
Родственники Лионеля Месси. Фото AFP

Выделяется на трибунах и мама французского форварда Килиана Мбаппе Файза Ламари. После матчей она с удовольствием общается не только со своим знаменитым сыном, но и с его партнерами по сборной, например с Антуаном Гризманном. Поддерживает Килиана во время матчей и его папа Вилфрид.

Мама Килиана Мбаппе Файза Ламари. Фото AFP
Антуан Гризманн и мама Килиана Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе и его мама Файза Ламари. Фото AFP
Отец Килиана Мбаппе Вилфрид. Фото AFP

Приезжал в Катар отец бразильца Неймара, чья сборная уже вылетела из турнира после поражения от Хорватии. Матч своей национальной команды против Южной Кореи Неймар да Силва Сантос-старший смотрел с трибуны в компании бразильской модели и невесты немецкого вратаря Кевина Траппа Изабель Гулар.

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

У защитника покинувшей чемпионат мира сборной Нидерландов Дейли Блинда его отец Данни мог находиться с сыном постоянно, ведь работает он ассистентом главного тренера команды.

Дейли Блинд с отцом Данни Блиндом. Фото Global Look Press

И вот самые яркие вторые половинки, переживающие за своих мужчин во время турнира.

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Фото AFP
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес. Фото AFP
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес.
Невеста бельгийского вратаря Тибо Куртуа Мишель Герциг. Фото Global Look Press
Невеста бельгийского вратаря Тибо Куртуа Мишель Герциг.
Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг. Фото Global Look Press
Тибо Куртуа и его невеста Мишель Герциг.
Ариадна — девушка защитника сборной Германии Тило Керера. Фото Global Look Press
Ариадна — девушка защитника сборной Германии Тило Керера.
Зои Кристофоли — жена французского защитника Тео Эрнандеса. Фото AFP
Зои Кристофоли — жена французского защитника Тео Эрнандеса.
Жена французского защитника Тео Эрнандеса Зои Кристофоли. Фото Global Look Press
Жена французского защитника Тео Эрнандеса Зои Кристофоли.

Источник фото — AFP, Reuters, Global Look Press

Ашраф Хакими
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
фото
11
3
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
В Подмосковье умер впавший в кому на приеме у стоматолога ребенок
В ООН отреагировали на поставки ЗРК Patriot на Украину
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
ЧМ-2022, матч за 3-е место: кто заберет бронзу — Хорватия или Марокко? Онлайн-трансляция
Бензема отреагировал на слухи об участии в финале чемпионата мира-2022
Главный тренер Марокко: «Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу»
Бушанов рассказал о состоянии Модрича перед матчем за третье место ЧМ-2022
Дембеле рассказал, как лечил Рабьо и Упамекано: «Приготовил чай с имбирем и медом. Им лучше»
Далич: «Попросил игроков быть честными со мной, с собой и со сборной, сказать, есть ли у них проблемы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Марокко заслужила медаль ЧМ. За нее хочется болеть больше, чем за Хорватию
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости