Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
После исторической победы над Португалией в четвертьфинале чемпионата мира полузащитник сборной Марокко Софиан Буфаль трогательно отпраздновал это событие, станцевав на поле со своей мамой. Родители и жены тепло и эмоционально поддерживают своих родных в Катаре — и на это стоит посмотреть.
Чаще всего во время матчей в объективы камер попадают супруги футболистов и их дети. Многие игроки после победных матчей спешат обнять своих родных и поделиться радостью. Яркие снимки — ниже.
Кто нередко остается за кадром, так это матери и отцы, переживающие за своих сыновей. Но после триумфа Марокко в матче с Португалией радость и танец Софиана Буфаля со своей мамой никак не могли остаться незамеченными. Это было красиво.
Даже главный тренер команды Валид Реграги не удержался от того, чтобы подбежать к трибуне и принять поздравления от своих самых близких людей, чем растрогал всех окружающих их болельщиков.
Победа над сборной Бельгии в группе вдохновила еще одного полузащитника сборной Марокко Ашрафа Хакими настолько, что он сразу же побежал к своей маме. После игры футболист выложил эти милые кадры на своих страничках в соцсетях и поблагодарил маму за любовь и помощь. Подобные сцены и снимки сопровождали весь путь Марокко до полуфинала.
Поддержать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Катар приехало все его большое семейство, так что во время матча объективы фотокамер направлены не только на самого знаменитого игрока, но и на членов его семьи.
Активно болеют за Лионеля как его супруга Антонелла с тремя сыновьями, так и его родители — мама Селия Мария Куччиттини и папа Хорхе Орасио Месси, которого вы без проблем узнаете на снимках среди его многочисленных родственников.
Выделяется на трибунах и мама французского форварда Килиана Мбаппе Файза Ламари. После матчей она с удовольствием общается не только со своим знаменитым сыном, но и с его партнерами по сборной, например с Антуаном Гризманном. Поддерживает Килиана во время матчей и его папа Вилфрид.
Приезжал в Катар отец бразильца Неймара, чья сборная уже вылетела из турнира после поражения от Хорватии. Матч своей национальной команды против Южной Кореи Неймар да Силва Сантос-старший смотрел с трибуны в компании бразильской модели и невесты немецкого вратаря Кевина Траппа Изабель Гулар.
У защитника покинувшей чемпионат мира сборной Нидерландов Дейли Блинда его отец Данни мог находиться с сыном постоянно, ведь работает он ассистентом главного тренера команды.
И вот самые яркие вторые половинки, переживающие за своих мужчин во время турнира.
Источник фото — AFP, Reuters, Global Look Press