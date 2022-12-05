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5 декабря, 14:00

Хорватов зря называют пенсионерами. Они моложе Аргентины с Бразилией и серьезно обновили состав с ЧМ-2018

Хорваты — не пенсионеры: они моложе Аргентины с Бразилией и обновили состав ЧМ-2018
Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Марио Пашалич, Марко Ливая и Никола Влашич.
Фото Reuters
Лука Модрич.
Фото Reuters
Деян Ловрен.
Фото Reuters
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Развенчиваем миф.

Один из мифов чемпионата мира-2022 в Катаре — старая сборная Хорватии. Он, конечно, далеко не главный, но очень устойчивый. Мол, хорваты все давно уже пенсионеры, но еще вполне бодры и способны дать огня, в отличие, скажем, от такой же старой, но вконец разругавшейся между собой команды Бельгии.

10.12.2022 | Англия — Франция

Звучит красиво, но проблема в том, что нынешняя Хорватия — далеко не возрастная сборная. Таковой в массовом сознании ее отчасти делает наличие в составе 37-летнего Луки Модрича, но у Португалии есть такой же 37-летний Криштиану Роналду, а у Аргентины 35-летний Лео Месси, но их команды не воспринимаются как пенсионерские.

Средний возраст сборной Хорватии на этом чемпионате мира — 27,4 года. В соответствующем рейтинге она находится во второй половине списка, но далеко не в самом конце: хорваты занимают 22-е место из 32 участников. Понятно, что хорватам далеко до Ганы (24,7 года), США (25,2) и Испании (25,3), входящих в топ-3, но при этом, если брать топ-сборные, они опережают Аргентину, Бельгию и Уругвай (все по 27,8 лет), а также Бразилию (27,9). Ну и, кстати, стоят выше двух азиатских сенсаций — Японии и Кореи, средний возраст которых 27,8 года.

Лука Модрич. Фото Reuters
Лука Модрич.
Фото Reuters

Так что немного странно называть Хорватию пенсионерами, если старше нее на ЧМ-2022 десять команд, включая четыре топ-сборные.

Но средний возраст — показатель довольно растяжимый, особенно сейчас, когда заявка расширена до 26 футболистов. В составе могут быть как 40-летние ветераны, так и 18-летние пареньки, которые не выходят на поле, но при этом учитываются в статистике. Поэтому резонно посмотреть только на тех, кто реально играет.

Средний возраст стартового состава Хорватии в трех матчах группового этапа — 29,3 года (29,1 в игре с Марокко и 29,5 во встречах с Канадой и Бельгией). Это выше, чем средний показатель всей заявки, но такая корреляция почти повсеместна. Например, средний возраст основы Бельгии на групповом этапе — 30,7 года, что на целых 2,9 года больше, чем возраст всего ростера.

1&nbsp;декабря. Хорватия&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 0:0. Время Бельгии ушло. Хорватия вышибла ее с чемпионата мира, оставив золотое поколение ни с чем

Что касается Аргентины и Бразилии, которые старше Хорватии по общему среднему возрасту, то тут сохраняется та же тенденция. Средний возраст стартового состава аргентинцев в трех матчах группового этапа — 29,3 года, то есть такой же, как и у хорватов. У бразильцев — 28,3. У соперника «Шашечных» по 1/8 финала Японии — 28,8, так что разница не слишком велика.

В целом стартовый состав Хорватии действительно один из самых возрастных на турнире, но точно такой же возраст и у основы Аргентины, да и у той же Японии не сильно ниже, однако практически никто не называет эти сборные ветеранскими.

Деян Ловрен. Фото Reuters
Деян Ловрен.
Фото Reuters

Очевидно, что в термин «олды», который применяется к Хорватии, включается в том числе и опыт игроков. Мы слышим фамилии Модрича, Марцело Брозовича, Ивана Перишича, Деяна Ловрена, которые уже давно играют за сборную, и кажется, что состав хорватов не меняется уже лет десять. Но это не так. За последние несколько лет команда обновилась очень сильно.

Из тех, кто играл четыре года назад на ЧМ-2018, в заявку на этот турнир попали всего восемь футболистов. Это названная выше четверка плюс Матео Ковачич, Домагой Вида (сейчас глубокий запасной, пока не сыгравший в Катаре ни минуты), вратарь Доминик Ливакович (в России был третьим номером и ни разу не вышел на поле) и Андрей Крамарич (7 матчей и 1 гол на ЧМ-2018, и сейчас основной нападающий). Все остальные не имеют опыта игры на чемпионатах мира.

Футболисты сборной Бельгии. Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

Для сравнения: у той же Бельгии в заявке на ЧМ-2022 было 16 человек с ЧМ-2018, у Бразилии — 9, у Аргентины — 7, у Франции — 10, у Португалии — 10, у Англии — 12. То есть Хорватия вполне вписывается в тренд для топ-сборных, согласно которому с предыдущего чемпионата мира в составе остается примерно 10 человек. Никакого кадрового застоя у «Шашечных» нет.

Другое дело, что новички далеко не юны, особенно в группе атаки: Марко Ливайе — 29 лет, Бруно Петковичу — 28, Мирославу Оршичу — 29, Анте Будимиру — 31. Все это повышает средний возраст как заявки в целом, так и основы.

Но, в общем, каких-то особых оснований считать Хорватию возрастной пенсионерской командой, за исключением присутствия в старте Модрича, Ловрена или Перишича, нет.

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Основные источники исследования

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22%

1.86

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18%

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Португалия
Швейцария

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1.92

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1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
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Обе забьют - да

16%

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Иван Перишич
Лука Модрич
Марсело Брозович
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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