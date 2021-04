От контейнера в лагере для беженцев до победы в Лиге чемпионов. Сильная история Альфонсо Дэйвиса

Сегодня попытается оставить Неймара и Мбаппе и втащить «Баварию» в полуфинал .

Дэйвис — первый канадец, выигравший Лигу чемпионов, и один из самых прогрессирующих защитников современности. За неполные два сезона он стал одним из фронтменов «Баварии» Ханси Флика и обрел славу в соцсетях даже среди людей, не интересующихся футблом. ТikTok Дэйвиса стоит посмотреть хотя бы ради пародии на сцену из сериала «Бруклин 9-9», где подозреваемые исполняют песню I Want It That Way группы Backstreet Boys. Однако наибольшего успеха Дэйвис добился именно на футбольном поле, внеся огромный вклад в требл «Баварии» в прошлом сезоне.

Вот лишь несколько фактов о 20-летнем вундеркинде.

1. В июле 2020-го установил рекорд по скорости в чемпионате Германии. В матче 32-го тура с «Вердером» (1:0) канадец развил скорость в 36,51 км/ч.

2. В ноябре того же года был признан самым дорогим футболистом мира до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

3. Самый молодой автор гола в истории сборной Канады.

4. Попал в команду лучших футболистов 2020 года по версии УЕФА.

5. Вошел в команду года FIFA 21 по версии EA Sports.

Однако успех футболиста только с виду кажется легким и молниеносным. Еще до рождения сына Дебеа и Виктория Дэйвисы бежали от гражданской войны в Либерии, а будущая звезда сборной Канады родился в лагере для беженцев в Гане — далеко за пределами Северной Америки. До конца историю страха и преодоления своей семьи Альфонсо узнал только после дебюта в профессиональном футболе.

«Я горжусь им. Иногда я вспоминаю лагерь для беженцев, где не было еды, одежды. Сейчас у него есть все, что ему нужно», — сквозь слезы рассказывала Виктория Дэйвис в фильме Becoming Canadian: The Alphonso Davies Story. Родители футболиста родом из Монровии, столицы Либерии — самого бедного африканского государства. В 1999 году там началась очередная гражданская война. За четыре года, по разным оценкам, погибло от 150 до 300 тысяч человек.

«Это было тяжелое и страшное время. Иногда приходилось переступать через трупы, когда надо было куда-то пройти. Единственной вещью, которая помогала людям выживать, было оружие. Но мы не хотели в этом участвовать и решили уехать», — вспоминали те годы Дебеа и Виктория.

От войны и разрухи вместе с десятками тысяч либерийцев семья Дэйвис бежала в лагерь беженцев Будубурам в 44 километрах от Аккры, столицы Ганы. Единственное, чем жизнь в Гане была лучше, — отсутствием звука выстрелов.

«Вода, еда, все необходимое стоило денег — это было испытанием для нашей семьи. Люди вокруг погибали от голода. Да, там было безопасно, но наше жилье в лагере было похоже на закрытый контейнер. Покидать лагерь запрещалось», — рассказывал Дебеа.

Именно там, в одноэтажном бараке в Будубураме, родился Альфонсо. Когда мальчику было пять лет, его отцу предложили переехать в Канаду по программе переселения беженцев. И после успешного прохождения всех собеседований, заполнения всех форм и получения разрешения семья Дэйвис переехала в Эдмонтон, не зная никого в Канаде.

2006 год подарил Дэйвисам второй дом. Несмотря на то что Эдмонтон — хоккейный город, родители отдали мальчика в футбольную секцию. Денег на бутсы и форму у родителей не было, и если бы не организация Free Footie, которая бесплатно направляет детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в спортивные секции, Альфонсо вряд ли стал бы футболистом.

В его первой школе до сих пор висят фотографии с кубками за победы в различных детских турнирах, а в спортивном зале даже есть постер с изображением игрока. Футбол был единственным увлечением мальчика, на которого легла большая ответственность.

«Родители работали по сменам. Денег на няню у них не было, поэтому за маленькими детьми присматривал 10-летний Альфонсо. Пока ровесники играли в видеоигры, он готовил еду, менял подгузники брату и сестре», — вспоминает Ник Хусей, тренер «Эдмонтон Страйкерс» — второй команды в карьере Дэйвиса.

Партнеры и тренеры Дэйвиса с раннего детства отмечали его трудолюбие, лидерские качества и умение играть на команду. С каждым годом он прогрессировал. Уже в 14 лет Альфонсо заметили скауты «Ванкувер Уайткэпс», и он стал самым молодым игроком, подписавшим профессиональный контракт с командой УСЛ (United Soccer League).

«Конечно, я не хотела отпускать его одного в Ванкувер. Я боялась, что он станет одним из тех плохих парней, о которых говорят по телевизору. Но он пообещал мне, что не будет таким, что он заставит нас гордиться его успехами», — рассказывала о своих переживаниях мать футболиста.

И Альфонсо сдержал свое слово. Меньше чем через год он дебютировал за взрослую команду в МЛС на позиции крайнего нападающего.

«Он очень сильно выделялся среди ребят своего возраста. При этом он был очень скромным, всегда улыбался», — говорил о Дэйвисе технический директор академии «Ванкувера» Крейг Далримл.

Свой первый гол в составе «Ванкувера» он забил в Лиге чемпионов КОНКАКАФ и сразу попал в скаутские списки ведущих клубов Европы. Ближе всего к покупке молодого таланта был «Манчестер Юнайтед», но трансфер сорвался. Спустя годы даже писали об интересе к Альфонсо со стороны российских клубов.

Однако Дэйвис остался в Северной Америке, закрепился в основном составе «Ванкувера» и провел за клуб более 60 матчей за три сезона. Самым же важным событием того периода Альфонсо считает получение канадского паспорта, которое дало ему возможность поехать на Золотой кубок КОНКАКАФ-2017. В первой же игре за взрослую сборную он сделал дубль в ворота Французской Гвианы, а в следующем матче забил Коста-Рике. Несложно догадаться, кто получил приз лучшему молодому игроку того турнира.

Алфонсо Дейвис.

В августе 2018-го Дэйвис попал в команду всех звезд МЛС, которая проводила выставочный матч против «Ювентуса». Уже тогда было известно, что в январе 18-летний Альфонсо перейдет в «Баварию» за рекордные для МЛС 10 миллионов евро.

«Когда я впервые оказался в одной раздевалке с Арьеном Роббеном, единственной мыслью было: «Вау, это же он, футболист, который должен был стать лучшим игроком мира в 2013 году». Я до сих пор иногда напоминаю себе, что это не сон и я действительно разговариваю с Робертом Левандовски, за которого еще недавно забивал голы в компьютерной игре», — рассказывал Дэйвис.

Успех пришел к нему не сразу. За полгода работы с Нико Ковачем канадец отыграл за взрослую команду меньше 90 минут, тренируясь и забивая голы в «Баварии II». Настоящий шанс проявить себя Дэйвис получил только после назначения Ханси Флика. Из-за травм Люки Эрнандеза и Никласа Зюле главный тренер мюнхенцев был вынужден перестроить оборону команды. Флик выпустил канадца, который всегда играл в нападении, на позиции левого защитника — из-за его скоростных качеств и цепкости.

Несмотря на трудности, с которыми Дэйвис столкнулся при смене амплуа, он быстро адаптировался — помогли советы Давида Алабы. В матче с «Боруссией» Д канадец выдал один из лучших матчей сезона, выключив реактивных Джейдона Санчо и Ашрафа Хакими, — «Бавария» победила со счетом 4:0.

Затем пострадали защитники «Челси» в Лиге чемпионов — Дэйвис контролировал весь фланг и отдал голевой пас на Левандовски. А потом и футболисты «Барселоны», которые ничего не могли поделать со скоростным канадцем.

Впрочем, несмотря на требл с «Баварией», звездный статус в Канаде и звание одного из самых дорогих футболистов мира, Дэйвис никогда не забывал о своих корнях и испытаниях, которые пережили его родители.

Во время локдауна он, как и многие другие футболисты, поднимал вопросы помощи нуждающимся. Благодаря своей известности Дэйвис запустил канадскую правительственную кампанию «Вместе ради обучения», направленную на обеспечение доступа беженцев к качественному образованию. А в марте этого года он первым среди футболистов получил статус посла доброй воли ООН по делам беженцев.

«Я был беженцем, это часть моей истории, и я рад, что имею возможность поделиться ею со всеми. Это каждый день мотивирует меня общаться с людьми. Я хочу быть примером для других. Хочу, чтобы они видели надежду, глядя на меня. Чтобы знали, что можно со всем справиться, если верить в себя. Верю, что моя история может помочь изменить жизни людей. Я никогда не забуду своего происхождения и поэтому работаю с особым усердием», — говорил он.

Дэйвису всего 20. Он уже топ-футболист, но самое важное — он стал примером для многих мальчиков, переживших голод, нищету и войну в своей родной стране.