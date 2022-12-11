Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

11 декабря, 21:10

«Не примут заявку, потому что она российская». Книга рекордов Гиннесса не зарегистрирует рекорд комментатора Журавеля

Книга рекордов Гиннесса не зарегистрирует рекорд комментатора Журавеля: «Заявка - российская»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Тимур Журавель.
Схема передвижений Журавеля.
1/2
Отказ по национальному признаку.

Книга рекордов Гиннесса не будет регистрировать рекорд комментатора Тимура Журавеля, если ему удастся посетить все матчи ЧМ-2022 в Катаре.

Журавель намерен побывать на всех 64 играх турнира и стать первым человеком в мире, кому это удастся. Комментатор уже посетил 60 игр, и ему осталось побывать на полуфиналах, матче за третье место и на финале чемпионата мира.

От имени журналиста направили запрос в организацию, чтобы там рассмотрели его рекорд, но получили письмо с отказом.

«К сожалению, после тщательного рассмотрения вашей заявки с членами нашей исследовательской группы мы вынуждены ответить, что не можем принять ваше предложение в качестве титула для Книги рекордов Гиннесса.

Книга рекордов Гиннесса прекратила все дела с Россией и Беларусью на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять этот рекорд», — приводит сообщение Журавель в своем видеоблоге из Катара.

 
Тимур Журавель. «Подали заявку на Книгу рекордов Гиннесса». Интервью комментатора Тимура Журавеля, который поставил цель посетить все 64 матча ЧМ-2022

Сам Журавель отреагировал на такой ответ комиссии сдержанно.

«Плохие предчувствия меня не обманули. Гиннесс сообщает, что не примет заявку, потому что она российская. Это, конечно, плохая новость, но не смертельная. Потому что не будет записи в книге, но будут впечатления на всю жизнь. И были видео, которые вы посмотрели, и ещё будут», — сказал он в своем блоге.

Журавель во время группового этапа чемпионата мира, когда матчи третьего тура начинались в одно время, смотрел полчаса одной встречи и уезжал на концовку другой игры группы.

Схема передвижений Журавеля.
Схема передвижений Журавеля.
 

Тимур рассказывал, как решил посетить все матчи. «Мы были в Катаре на Кубке Матч Премьер в 2020 году и за три с половиной часа объехали все стадионы. Тогда в голову идея и пришла — можно же на чемпионате мира на все стадионы сходить! Потом я это предложил на канале, они ответили: а почему бы это не сделать в реальности, а не просто шутить? Так и задумали — изготовили специальные наклеечки и снимаем, по сути, реалити-шоу.

Меньше всего смотрел Францию, чуть больше тайма. Остальные матчи смотрю в среднем по 85 минут. Матчи с открытыми концовками, такие как Аргентина — Саудовская Аравия или Германия — Япония, смотрел до конца, жертвуя началом следующего матча. Нужно было зафиксировать послематчевые эмоции. Но на самом деле все равно успевал к стартовому свистку. Вернее, после Саудовской Аравии я опоздал на следующий матч на 12 минут, а после Японии и вовсе к началу успел. Жертвы небольшие», — рассказывал Журавель в интервью «СЭ» на старте чемпионата.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
103
65
Читайте также
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Леандро Фернандес считает, что в матче Аргентина — Хорватия будет захватывающая битва за финал
Тарханов считает, что Ловрену будет тяжело остановить Месси в предстоящем матче
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Нового главного тренера сборной Бразилии объявят в январе 2023 года
Евсеев хотел бы увидеть финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией
ЧМ-2022: Месси и Модрич, Мбаппе и Амрабат — кто в финал, а кто лишний?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Месси выиграл вечный спор у Роналду. Абсолютная победа!» Колонка Дмитрия Аленичева

Хорватия оседлала удачу на ЧМ. Месси остановит Модрича на пути ко второму подряд финалу мундиаля?
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости