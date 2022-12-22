Британец Пирс Морган — главный футбольный фрик конца 2022 года. Кто это такой и почему он так обожает Криштиану

Король неоднозначных цитат.

Британский журналист Пирс Морган за последний месяц обрел невероятную популярность. Он и раньше был известен на родине, но после скандального интервью с Криштиану Роналду вышел на новый уровень узнаваемости. Но на этом дело не кончилось — по ходу чемпионата мира Пирс постоянно публиковал немного странные посты, в которых показушно превозносил Роналду и принижал Месси. Самое время познакомиться с его фигурой поближе.

Чем известен Пирс Морган

Пирс Морган в журналистике уже более 30 лет. Сейчас британец наиболее известен по нескольким интервью с португальским футболистом Криштиану Роналду. До этого скандальный интервьюер прославился собственным шоу «Истории жизни Пирса Моргана» (выходило с 2009 по 2021 год) и работой на американском телеканале CNN.

У 57-летнего мужчины были и серьезные должности в печатных изданиях. Например, он значился главным редактором в таких газетах, как Daily Mirror и The Sun. В Великобритании эти СМИ считаются «желтыми».

Свои футбольные пристрастия журналист не скрывает — он болеет за лондонский «Арсенал». В 2021 году, когда Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», Морган поприветствовал друга в АПЛ и попросил не забивать своей любимой команде. А в этом сезоне он и вовсе сватал Криштиану в стан «канониров». По мнению поклонника «пушкарей», у команды уже есть проделывающий огромный объем работы Габриэль Жезус, но нужен и забивной форвард.

Как познакомился с Роналду

Помимо прочего, Пирс Морган еще и продюсер. Роналду очень понравились документальные фильмы его будущего друга. Британец в своей колонке в Daily Mail описал знакомство с футболистом: «Наши отношения начались очень необычным способом. Три года назад он отправил мне сообщение: «Здравствуйте, сэр, как вы? Я видел ваши документальные фильмы об убийствах. Смотреть за вашими интервью с убийцами увлекательно». Когда я оправился от шока из-за того, что один из моих спортивных кумиров написал мне ни с того ни сего, я собрался и надел свою профессиональную маску. «Мне кажется, было бы увлекательно однажды взять интервью у тебя...» — закинул я удочку. «Но я никого не убивал», — ответил мне он».

Как раз в 2019 году знаменитый дуэт и записал первое интервью. Оно запомнилось слезами Криша из-за видео, на котором отец португальца говорит, как гордится сыном.

Общаются Морган и Роналду не только на камеру. Британский телеведущий описывает португальца как смешного и откровенного парня, с которым можно поговорить на любую тему.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Скандальное интервью о «МЮ»

Роналду всегда отвечал Моргану взаимным уважением. Неудивительно, что рассказать болельщикам о трудной ситуации в «Манчестер Юнайтед» он захотел именно через своего друга.

«Криштиану был разочарован. Недавно он связался со мной и сказал, что хочет дать большое интервью. Он хотел внести ясность в ситуацию, потому что весь год получал невероятное количество критики», — поведал телеведущий о мотивах скандальной беседы.

Если кто-то вдруг не видел само интервью, то как минимум парочку цитат вы точно не могли пропустить. Роналду дал залп из всех орудий — рассказал об устаревшей клубной базе, зазвездившейся молодежи и безразличных к судьбе клуба владельцах. Но особенно жестко вышло с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом: «Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя».

При всем этом Морган сообщил, что Роналду доволен интервью. «Он знал, что и как хотел сказать. Он знал, какая будет реакция», — поделился 57-летний репортер. Вскоре после скандального интервью Криштиану стал свободным агентом. Прямо во время чемпионата мира в Катаре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Что говорил во время ЧМ-2022

Естественно, во время мундиаля Морган не отрекся от друга и продолжил нахваливать Криштиану в соцсетях. Иногда его пафосные эпитеты выглядели ну уж совсем абсурдно.

«Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча головой. Даже Бруну согласен с этим», — прокомментировал телеведущий гол Фернандеша (ФИФА оставила за его авторством мяч) в ворота Уругвая. Морган рассуждал на тему трансферных слухов, опровергал новости о потенциальном контракте Криша с «Аль-Насром» и рассказывал о цели перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

«Человек-проигравший-Саудовской-Аравии» — так Морган назвал Лионеля Месси в ответ на пост, где его просили охарактеризовать аргентинца одним словом.

А после игры с Аргентины с Австралией британец написал, что Месси должен был получить вторую желтую карточку и покинуть поле. Затем Морган поздравил Марокко с победой в четвертьфинале ЧМ-2022 над Португалией (1:0), но при этом задался вопросом: «Как долго еще Португалия будет держаться величайшего игрока в истории на скамейке запасных?»

Набрасывать Морган продолжил и после того, как Роналду вылетел с турнира. Перед финалом чемпионата мира журналист в очередной раз назвал Роналду лучшим в истории, но еще добавил, что второй — Марадона, а Месси третий или четвертый после бразильца Роналдо.

И все-таки финал ЧМ-2022 закрыл для Пирса Моргана вопрос о лучшем футболисте в истории. Для него это все равно Криштиану.

А на десерт отзыв о празднованиях чемпионства Аргентины в Буэнос-Айресе: «Около 4 миллионов человек на улицах города? И? Остальные 11 миллионов все еще считают Марадону величайшим».

Раньше Морган боготворил Месси

Дружба с Роналду поменяла многое для Пирса Моргана. А возможно, что с годами интервьюер просто поменял взгляды на футбол. В далеком 2012 году он называл Месси лучшим игроком в истории, но и Криштиану высоко котировал.

В 2013-м Морган написал, что у Аргентины одновременно католик № 1 (Папа Римский Франциск) и футболист № 1 в мире (Лионель Месси).

Забавно, что в 2008 году он назвал Роналду «избалованным ребенком» в своей колонке Daily Mail. Конечно же, такую цитату Моргану припоминали. Британец ответил, что просто узнал Криштиану поближе. «Теперь я вижу, что он абсолютно другой человек. Он верный друг, отличный семьянин и превосходный футболист», — привычно похвалил португальца 57-летний телеведущий.

Будем надеяться, что крепкая дружба Моргана и Роналду не закончится, иначе журналисту придется вновь корректировать некоторые цитаты из прошлого.