Без Суареса Уругвай не конкурент Бразилии, Колумбия унижена, у Рондона победный гол

Сборная Бразилии укрепила лидерство в отборочном цикле ЧМ-2022, сыграв на своем уровне в сенсационном 4-м туре

Бразильский прагматизм

Уругвай — Бразилия — 0:2 (0:2)

Голы: Артур, 34 (0:1). Ришарлисон, 45 (0:2).

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Оливерос, Нандес, Торрейра (Арамбарри, 61), Де ла Крус (Х.Родригес, 70), Бентанкур (Б.Родригес, 61), Кавани, Нуньес.

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди, Эвертон Рибейру (Лукас Пакета, 90), Дуглас Луис (Гимарайнс, 90), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, Ришарлисон (Эвертон, 70).

Предупреждения: Дуглас Луис, 45. Хименес, 51. Ришарлисон, 59. Нандес, 67. Х.Родригес, 76. Касерес, 85. Маркиньюс, 90.

Удаление: Кавани, 71.

Судья: Тобар (Чили).

18 ноября. Монтевидео. Стадион «Сентенарио».

Безумный график матчей и коронавирус делают южноамериканский отбор на мировое первенство непредсказуемым. Еще месяц назад Бразилия выглядела совершенной, а Уругвай — постаревшим и унылым. Однако в первом ноябрьском туре это были совсем другие команды. Пентакампеоны потускнели без Неймара, Каземиру и Филиппе Коутинью, тогда как небесно-голубые прошлись катком по Колумбии. Тем обиднее для Оскара Табареса выглядела потеря сдавшего положительный тест на коронавирус Суареса.

Хотя заменивший легенду в стартовом составе Нуньес сейчас в большом порядке. Не так часто играя за «Бенфику», 21-летний форвард забил за лиссабонский клуб пять мячей и получает лестные оценки от Жерже Жезуша, а в минувшую пятницу ему удалось красивейшим ударом открыть лицевой счет в национальной сборной. К тому же для заданного хозяевами темпа требовались быстрые ноги.

Полчаса прошли с их заметным преимуществом, тогда как Бразилия прагматично предпочла игру вторым номером. Но даже если в этом заключался замысел Тите, гол гостей не слишком вязался с происходившим на поле. Это даже не был настоящий голевой момент, однако бразильцы выжали из него максимум. Оказавшийся в окружении защитников на входе в штрафную Габриэл Жезус отбросил мяч Артуру, и тот хитрым ударом застал вратаря врасплох.

?Gooool de Brasil! Tras un remate de larga distancia, y un desv?o en un jugador uruguayo, Arthur Melo marca el primero para el 'scratch'.



? Uruguay ?? 0 — 1 ?? Brasil



M?ralo en el 006 y 706 HD de Movistar TV ? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes? pic.twitter.com/p3d0cTr1JE — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2020

То, что случилось потом, обязательно поднимет тему возраста ветеранов уругвайской сборной. В октябре ведь все было очень похоже, и следом за яркой победой над крепкими чилийцами (2:1) случился конфуз в Эквадоре, где небесно-голубые уступали по ходу матча 0:4. Бразилия, правда, была не столь кровожадна, и, прежде чем в концовке первого тайма Ришарлисон удвоил счет после розыгрыша углового, верный момент упустил оторвавшийся от защитников Роберту Фирмину.

?Gooool de Brasil! Richarlison anota el segundo tanto para el conjunto brasilero a minutos del cierre del primer tiempo.



?Uruguay ?? 0 — 2 ?? Brasil



M?ralo en el 006 y 706 HD de Movistar TV ? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/QuF61ZAsFU — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2020

Дальнейшее при всем уважении к характеру хозяев было формальностью. Сборная Тите умеет играть по счету лучше всех в Южной Америки. Именно поэтому — даже без ряда важнейших исполнителей — Бразилия лидирует со стопроцентным результатом и не проигрывает в отборочных циклах 21 матч подряд. Это третий результат с учетом всех континентов после Испании (63 игры) и Германии (33). Уругвай же не только проиграл, но и лишился на следующие игры Кавани, которого после подсказки ВАР удалили за фол против Ришарлисона.

? Edinson Cavani red card [71']



After consulting VAR, the referee decided to send off Cavani. Uruguay down to 10 men against Brazil.#URUBRA #Eliminatorias pic.twitter.com/9XgBQmL8p7 — Joga Bonito (@Jasoninho10) November 18, 2020

Вечер сенсаций

Венесуэла — Чили — 2:1 (Дель Пино, 9. Рондон, 81 — Видаль, 15)

Встреча в Каракасе началась неожиданно — с результативного «стандарта» венесуэльцев, которые стартовали с трех сухих поражений. Огорчил гостей выступающий в чилийской лиге Дель Пино, однако находящийся в отличной форме Видаль довольно быстро восстановил равновесие.

?Gooool de Venezuela! Mago Marca el primero a los 8' del primer tiempo.



?? Venezuela ?? 1-0 ?? Chile



M?ralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/H7cMPOvUE6 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2020

Чилийцы, в состав которых вернулся Алексис Санчес, после перерыва устроили осаду ворот хозяев. Казалось, те держатся из последних сил, однако концовка получилась невероятной. Сначала Венесуэла поймала соперника на контратаке, и подачу Сотельдо в падении замкнул Рондон, а потом ворота хозяев спас подстраховавший своего голкипера защитник. Возвращаясь к бывшему форварду «Рубина» и «Зенита», заметим, что лучший снайпер в истории своей сборной забил за нее уже 31 гол.

?Gooool de Venezuela! Apareci? el goleador, Salom?n Rond?n para poner en ventaja al equipo 'vinotinto'.



?? Venezuela ?? 2-1 ?? Chile



M?ralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/XOU9yUKFJj — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2020

Эквадор — Колумбия — 6:1 (Арболеда, 7. Мена, 9. Эстрада, 32. Арреага, 39. Плата, 78. Эступинян, 90+1 — Хамес Родригес, 45+1, с пенальти)

Колумбийцы провалили ноябрьскую часть отбора, тогда как эквадорцы демонстрируют очень задорную игру. После минимального поражения от Аргентины (0:1) они и сами играли, и другим давали. Правда, в случае с Уругваем два гола Суареса случились в концовке, когда судьба встречи была уже решена (4:2), а до этого оборону фаворита разрывали на части.

?? ?Ya es goleada en Quito! Michael Estrada pone el tercero para la selecci?n ecuatoriana a los 33' de la primera mitad.



?? Ecuador ?? 3-0 ?? Colombia



M?ralo en el 006 y 706 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/jUjoM8uQAP — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2020

Теперь в Кито показательную порку устроили Колумбии. Гостей хватило только на 11-метровый Хамеса Родригеса, тогда как хозяева дали футбольный концерт. Отличные скорости, потрясающий для собирающейся раз в месяц команды уровень взаимодействий и, конечно, удовольствие от того, что игроки делали на поле. Особенно эффектно смотрелся гол Платы, которому предшествовал пас пяткой в исполнении Мены.

?? ?Goooooooool de Xavier Arreaga! Tremendo resultado que viene consiguiendo 'La Tri' en Quito antes del descanso.



?? Ecuador ?? 4-0 ?? Colombia



M?ralo en el 006 y 706 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/uu9JxdJLse — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2020

Похоже, только в августе возглавивший Эквадор 58-летний аргентинец Густаво Альфаро — настоящий волшебник. Так результативно в отборах на мировое первенство его нынешняя команда еще никогда не играла, а шесть голов в одной игре забила лишь третий раз. Колумбийцы же на таком уровне потерпели самое крупное поражение за 43 года — прошлый раз на пути к ЧМ-1978 их столь жестоко била на «Маракане» Бразилия (6:0).

?? ?GO-LA-ZO DE GONZALO PLATA! Un resuldado fuera de cualquier pron?stico se vive esta tarde en Quito.



?? Ecuador ?? 5-1 ?? Colombia



M?ralo en el 006 y 706 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/mhLt4Y9TCD — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 17, 2020

Парагвай — Боливия — 2:2 (А.Ромеро, 19, с пенальти, 72 — Морено,41. Сеспедрес, 45)

Добившись выездной ничьей с Аргентиной, парагвайцы и второй ноябрьский матч начали за здравие. Но, похоже, тремя днями ранее они растратили слишком много сил и эмоций, и к перерыву боливийцы неожиданно вырвались вперед. Они не побеждали в турнирных матчах на чужих полях с 1993 года, и теперь эта рекордная для мирового футбола серия достигла 57 матчей. Прерваться ей не позволил лидер парагвайцев Анхель Ромеро, у которого уже пять голов в четырех турах отборочного цикла. Боливия же может утешиться не только набранным очком, но и национальным рекордом. Теперь у Морено 21 гол за сборную.