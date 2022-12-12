Далич: «Хорватия не будет играть персонально против Месси»
Златко Далич рассказал об установке на матч с Аргентиной в 1/2 финала ЧМ-2022
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с Аргентиной в 1/2 финала ЧМ-2022.
«Не планируем использовать персональную опеку против Лионеля Месси. Ему нравится много двигаться по полю, а потому мы будем использовать зонный метод защиты. Нам надо сыграть в обороне организованно и дисциплинированно», — цитирует слова Далича ITASportPress.
Команды встретятся 13 декабря. Начало — в 22.00 (мск).
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