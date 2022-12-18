Зидан обратился к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022: «Давайте возьмем третью звезду»

Зидан обратился к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды перед финалом ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Играть в финале чемпионата мира — это детская мечта. Давайте возьмем третью звезду! Вперед, Les Bleus (прозвище сборной Франции, — прим. «СЭ»)!» — написал Зидан в своих соцсетях.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.