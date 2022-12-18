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Сегодня, 15:22

Винер назвала финал ЧМ-2022 великим событием: «У меня даже есть команда, за которую сегодня болею»

Винер назвала финал ЧМ-2022 великим событием
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ответила на вопрос «СЭ» о предстоящем финале ЧМ-2022.

«Великое событие! Мои дети даже сегодня объявили, что у них выходной день. Если все выходные, то выходная и я. Готовлюсь к финалу чемпионата мира. У меня даже есть команда, за которую сегодня болею, но не скажу, за кого», — сказала Винер «СЭ».

Финальный матч чемпионата мира Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
1
0
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