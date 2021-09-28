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Ибрагимович и Классон вошли в состав сборной Швеции на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

14:39
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Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав сборной на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Косово (9 октября) и Грецией (12 октября).

В составе команды выступят 39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович и полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Вратари: Понтус Дальберг («Донкастер Роверс»), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Робин Ульсен («Шеффилд»)

Защитники: Людвиг Аугустинссон («Севилья»), Маркус Даниэльсон («Далянь Ифан»), Эмиль Крафт («Ньюкасл»), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Мартин Ульссон («Мальме»), Маттиас Йоханссон («Легия»), Йоаким Нильссон («Арминия»), Карл Старфельт («Селтик»)

Полузащитники: Йенс-Люс Каюсте («Мидтьюлланн»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Сампдория»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Деян Кулушевски («Ювентус»), Кристоффер Олссон («Андерлехт»), Робин Квайсон («Аль-Иттифак»), Кен Сема («Уотфорд»), Маттиас Сванберг («Болонья»)

Нападающие: Александер Исаак («Реал Сосьедад»), Исаак Кисе Телин («Бани Яс»), Йеспер Карлссон («АЗ Алкмар»), Магнус Эрикссон («Юргорден»), Златан Ибрагимович («Милан»)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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