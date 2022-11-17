Александр Глеб: «Перед началом чемпионата мира у всех шансы равны»

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб высказался о предстоящем чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

«Перед началом чемпионата мира у всех шансы равны. Трудно сказать, кто может выделиться на чемпионате мира, потому что нет Норвегии, так бы однозначно выделился бы Холлан. Буду отслеживать насколько это возможно. Интересные игры, конечно, посмотрю. Я думаю, каждый будет следить за турниром», — сказал Глеб Metaratings.ru.

Всего в заявки 32 сборных включен 831 игрок. Их суммарная стоимость оценивается в 15 миллиардов евро.