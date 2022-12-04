Франция — Польша: Жиру открыл счет в матче

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру на 44-й минуте открыл счет в матче с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022.

Килиан Мбаппе сделал голевой пас, а отличился Жиру. Он пробил в нижний правый угол ворот из штрафной.