Источник: «Зенит» может получить более 300 тысяч долларов за участие Ловрена и Азмуна в ЧМ-2022

«Зенит» может получить более 300 тысяч долларов за участие защитника Деяна Ловрена и Сердара Азмуна в чемпионате мира-2022, сообщает Metaratings.ru.

Ранее ФИФА сообщала, что за каждый день пребывания игрока в расположении сборной на ЧМ-2022 клубы будут получать по 10 тысяч долларов.

За защитника сборной Хорватии Ловрена «Зенит» должен получить минимум 210 тысяч долларов. За форварда сборной Ирана Азмуна — 90-95 тысяч долларов, так как ФИФА переводит деньги не только нынешним клубам игроков, но и командам, где футболист выступал последние два сезона.