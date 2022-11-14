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Сегодня, 13:00

Источник: «Зенит» может получить более 300 тысяч долларов за участие Ловрена и Азмуна в ЧМ-2022

Руслан Минаев
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«Зенит» может получить более 300 тысяч долларов за участие защитника Деяна Ловрена и Сердара Азмуна в чемпионате мира-2022, сообщает Metaratings.ru.

Ранее ФИФА сообщала, что за каждый день пребывания игрока в расположении сборной на ЧМ-2022 клубы будут получать по 10 тысяч долларов.

За защитника сборной Хорватии Ловрена «Зенит» должен получить минимум 210 тысяч долларов. За форварда сборной Ирана Азмуна — 90-95 тысяч долларов, так как ФИФА переводит деньги не только нынешним клубам игроков, но и командам, где футболист выступал последние два сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/fifa-dolzhna-vyplatit-zenitu-svyshe-300-tysyach-dollarov-za-uchastie-lovrena-i-azmuna-na-chm-2022-1412673/
Сердар Азмун
Чемпионат мира по футболу 2022
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Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
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