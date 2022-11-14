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Кимпембе из-за травмы пропустит ЧМ-2022. Его заменит Дисаси из «Монако»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе пропустит чемпионат мира-2022
Руслан Минаев
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе пропустит чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции. Его заменит центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси.

В начале ноября Кимпембе испытывал проблемы с ахилловым сухожилием.

24-летний Дисаси в этом сезоне провел за «Монако» 23 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповой стадии французы сыграют против Австралии, Дании и Туниса.

Преснель Кимпембе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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