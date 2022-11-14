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Сегодня, 11:50

Сборная Франции дозаявила Тюрама в состав на чемпионат мира-2022

Руслан Минаев
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Нападающий «Боруссии» Менхенгладбах Маркус Тюрам получил вызов в сборную Франции для участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.

Таким образом, 25-летний форвард занял последнее место в составе национальной команды в предстоящем турнире. Как сообщает L'Equipe, футболист прибудет в расположение сборной уже сегодня.

В текущем сезоне Тюрам провел за немецкий клуб 17 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

В групповом турнире ЧМ-2022 Франция сыграет с Данией, Австралией и Тунисом.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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